Prof. Dr. H. Arapgirlioğlu Müzikle İlgili

ÖĞRETİM ÜYESİ VE MÜZİSYEN DENGESİ

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarında görevli Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, gündüzleri öğrencilere ders veriyor, geceleri ise “Mr. Johnny” adlı rock grubu ile sahne alıyor. Müzikle çocukluk yıllarından beri iç içe olan Arapgirlioğlu, genç yaşta birçok enstrüman çalmayı öğrendi ve rock gruplarında yer aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra akademik kariyerine yurt içinde ve dışında farklı üniversitelerde devam eden Arapgirlioğlu, son olarak yaklaşık 2 yıl önce “Mr. Johnny” ismiyle rock müzik yapmaya başladı. Yurt içi ve dışında birçok konser veren Arapgirlioğlu, geçtiğimiz ay “Yazdan Kalan” adında ilk albümünü piyasaya sürdü.

MÜZİK EĞİTİMİ VE SAHNE HAYATI

Akademik kariyeri ve sahne yaşamını paralel olarak sürdüren Arapgirlioğlu, çocukluğu ile müzik ilişkisini şöyle ifade etti: “Babam bağlama çalıyordu. Müzikle ilk tanışmam o şekilde oldu. Çeşitli enstrümanlar çaldım. Lisede piyanoyla tanıştım, sonra gitar öğrendim. Lise yıllarında bir rock grubu kurduk ve gençlik şöleninde ilk konserimi vermiştim.” ABD ve Avrupa’daki çeşitli ülkelerde eğitimler veren Arapgirlioğlu, rock, blues ve country türlerinde müzik üretiyor. Okulda ders verdikten hemen sonra eline gitarını alıp sahnede şarkı söylediğini belirten Arapgirlioğlu, “Konservatuvarda klasik müzikle tanıştım, çello çaldım uzun yıllar. Rock müzik heyecanım hiç bitmedi” dedi.

Arapgirlioğlu, sahnede rock müzik yaparken okulda “Rockçı Profesör” olarak anıldığını ifade ederek, müziğinden etkilenen öğrencilerinin kendisini sahnede izlemeye geldiğini belirtti. Akademi ile sahne arasındaki dengeyi sağlayan Arapgirlioğlu, öğrencilerine sürekli müzik üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. “Müziği tüketen değil, hep üreten olun” dediği öğrencileri için, “Asıl benim misyonum müzik üretmek. Kendi müziğimi milyonlara dinletmek, dinletebilmek” vurgusunu yaptı. Kendi şarkılarını sahnede söylemenin keyfine değinen Arapgirlioğlu, hem klasik müzik hem de kendi müziğiyle ilgili bu iki deneyimin birbirini tamamladığını ifade etti.

Etkilendiği Müziklerin Zenginliği

Prof. Arapgirlioğlu, müziği üzerinde derin etkisi olan sanatçılar arasında Eric Clapton, Sting, Beatles, Metallica, Led Zeppelin, Robert Johnson, Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca ve Neşet Ertaş gibi isimleri sayarak, kendisini şekillendiren müzik anlayışının zenginliğine dikkat çekti.