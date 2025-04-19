Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Gülçin’i Tebrik Etti

REKTÖRDEN YENİ GÖREVE TEBRİK ZİYARETİ

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar ile birlikte Ağrı’ya giden Rektör Hacımüftüoğlu, uzun yıllar Atatürk Üniversitesine akademisyen ve son olarak da Fen Fakültesi Dekanı olarak katkı sunan Prof. Dr. Gülçin’i yeni görevi için tebrik etti.

HEDEF BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Ziyarette konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. İlhami Gülçin’in bilgi birikimi, çalışkanlığı ve akademik tecrübesiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne önemli katkılar sunacağına inandığını vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, “Bu anlamlı görevin hem kendisine hem de Ağrı’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” şeklinde ifade etti.

VALİ İLE İSTİŞARELER YAPILDI

Ziyaret kapsamında Ağrı Valisi Mustafa Koç da makamında ziyaret edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede bölgenin gelişimi ve üniversiteler arası iş birlikleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Vali Mustafa Koç’a nazik ev sahipliği için teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, “Birlikte yürütülecek çalışmalarla bölgemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.