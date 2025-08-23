Prof. Dr. İlban, Reyhan Şerbetinin Faydalarını Anlattı

REYHAN ŞERBETİ’NİN FAYDALARI

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Osmanlı saray mutfağının sağlıklı miraslarından biri olan reyhan şerbetinin yaz aylarında hem serinletici hem de şifa kaynağı bir içecek olduğunu paylaşıyor. Prof. Dr. İlban, sıcak havaların gelmesiyle birlikte reyhan şerbetinin daha popüler hale geldiğini, sindirim sistemine iyi geldiğini ve ödem atmaya yardımcı olduğunu aktarıyor.

GELENEKSEL İÇECEĞİN YENİDEN REVAÇTA OLDUĞU

Osmanlı saray mutfağında önemli bir konumu olan reyhan şerbetinin günümüzde Türkiye genelinde yeniden ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. İlban, “Reyhan şerbeti, hem sindirim sistemine hem de ödem atmaya inanılmaz faydalı olan bir içecek” diyor. Bu içeceğin evlerde kolayca hazırlanabileceğine de dikkat çekiyor. Geleneksel olarak daha çok doğu illerinde yaygın olarak tüketilen reyhan şerbetinin, son yıllarda ülke çapında büyük bir rağbet gördüğünü ifade ediyor.

MALZEMELERİN ÖNEMİ

Reyhan şerbetinin ana malzemesinin reyhan bitkisi olduğunu ancak lezzetini artırmak için toz şeker, kakule, karanfil, taze limon veya limon tozu, yıldız anason ve tarçının da kullanıldığını aktarıyor. Prof. Dr. İlban, bu malzemelerin miktarının, hazırlanacak şerbetin litresine göre ayarlanabileceğini de sözlerine ekliyor. Ayrıca reyhan şerbetinin Burhaniye Uygulama Otel’inde de ziyaretçilere ikram edildiği bilgisi veriliyor.