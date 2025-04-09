Prof. Dr. İlhami Gülçin Kimdir?

PROF. DR. İLHAMİ GÜLÇİN’İN EĞİTİM HAYATI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. İlhami Gülçin’in kimliği merak ediliyor. Rektör ataması Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra bu konu gündeme geldi. Prof. Dr. İlhami Gülçin’in eğitim geçmişi hakkında bazı bilgilere göz atmak faydalı olacaktır. Ortaokul ve lise eğitimini Van Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden derece ile mezun oldu.

Prof. Dr. İlhami Gülçin, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı kurumda 2002 yılında “Yardımcı Doçent”, 2007 yılında “Doçent” ünvanını aldı. 2012 yılında ise “Profesör” kadrosuna terfi etti. Ayrıca, 29 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi’nin 57’nci Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, TÜBA Asli Üyesi olarak seçildi.

Prof. Dr. İlhami Gülçin’in bu akademik potansiyeli, liderlik yaptığı üniversite için önemli bir fırsat sunuyor.