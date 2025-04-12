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Prof. Dr. K. Karadal, Girişimciliği Anlattı. Türkiye, Küresel Alanda Fark Yarattı. Herkes Girişimci Olabilir, Dedi. Cesaretle Girişimcilik İlişkili, Vurguladı. Kuluçka Merkezleri Destek Sunuyor. Fikri Olan Başvursun, Önerdi

GİRİŞİMCİLİK VİZYONU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Prof. Dr. Himmet Karadal, girişimcilik perspektifini paylaştı ve Türk bireylerinin bu alandaki yeteneklerine dikkat çekti. Karadal, Türkiye’nin uluslararası sahnede önemli bir fark oluşturduğunu belirtti. Girişimciliğin sadece ticari işlemlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Karadal, “Her insan az çok girişimcilik özelliğine sahiptir” açıklamasında bulundu. Girişimciliğin temeli olarak iş fikrinin önemini dile getiren Karadal, “Girişimci herkesin baktığı ama göremediğini gören kişidir” şeklinde konuştu.

TEKNOKENTLERİN BAŞARISI

Prof. Dr. Karadal, Türkiye’deki teknokentlerin Silikon Vadisi’nden daha başarılı olduğunu ifade etti. Kuluçka Merkezleri’nin girişimcilere büyük destekler sunduğunu aktaran Karadal, bir fikri olan herkesin bu merkezlere başvurması gerektiğini söyledi. “Yeter ki bir iş fikriniz olsun, her türlü desteklenirsiniz” ifadesiyle girişimci adaylarına cesaret verdi.

CESARET VE VATANDAŞLIK GÖREVİ

Türk insanının bulunduğu her yerde önemli bir farklılık yarattığını kaydeden Karadal, girişimciliğin cesaretle sıkı bir bağlantısı olduğunu belirtti. “Korkmamamız gerekiyor, endişeye mahal yok” diyen Karadal, girişimde bulunmanın aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğuna dikkat çekti.

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