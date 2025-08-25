Prof. Dr. Kamil Çolak’ın Mesajı

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANMA MESAJI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Bu yıl ebedi vatanımız Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açan şanlı Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çolak, “Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiştir” dedi.

ANADOLU’NUN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Mesajında, pek çok düşmanca girişime rağmen Anadolu’nun Türk yönetimi altında barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugüne geldiğini belirten Çolak, “Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı da bin yıldır bu topraklarda kökleşmiştir” diye ekledi.

ŞEHİTLERE SAYGI VE ŞÜKRAN

Çolak, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde, başta Sultan Alparslan ve değerli askerleri olmak üzere, Anadolu’yu vatan kılan tüm şehitleri rahmetle andığını ve kendilerine şükranlarını sunduğunu belirtti.