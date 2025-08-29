Prof. Dr. Kamil Çolak Zafer Bayramı’nı Kutladı

REKTÖR ÇOLAK’TAN ZAFER BAYRAMI MESAJI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 30 Ağustos Zaferi’ni kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Türk milleti olarak, vatanımızı işgal etmeye çalışan düşmanlara karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz mücadele sonucunda kazandığımız 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz” dedi.

TARİHİN ÖNEMİNE VURGU

Prof. Dr. Çolak, mesajında, “Bundan bir asır önce büyük Türk milletini ebedi yurdu Anadolu’dan söküp atmayı deneyen emperyalist devletler ve maşaları istilacı Yunan ordusu, 30 Ağustos 1922’de milletimizden aldığı yenilgi ile büyük bir darbe almış ve Anadolu’nun sonsuza kadar Türk ve İslam yurdu olarak kalacağı bir kez daha ispat edilmiştir” diye belirtti.

GELECEK NESILLERE ÖĞRETME GEREĞİ

Rektör Çolak, “Bugün bizlere düşen ise tarihimizin altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’ni gururla kutlarken, çocuklarımıza; bu toprakların bin yıldır şehit kanlarıyla sulanarak Türk yurdu kaldığını, iç ve dış düşmanların vatanımıza yönelik hedeflerinden hiç vazgeçmediğini ve saldırmak için bugün dahi hala fırsat kolladıklarını öğretmektir” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİ ANMAK VE KUTLAMALAR

Son olarak, “Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin kalbinde ölümsüzleşen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.