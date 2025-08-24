Prof. Dr. Kansu Büyükafşar, 6-Nitro Dopamin Araştırıyor

PROJE TÜBİTAK’TAN DESTEK ALDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kansu Büyükafşar’ın, ‘Ultraviyole Işığı ile Oluşturulan Fotogevşeme Fenomenlerinde 6-Nitro Dopaminin Olası Rolü’ isimli projesi, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bu projede, güneş ışığı ve UV radyasyonu ile damar gevşetici maddenin doğasının ne olduğu araştırılıyor. Eğer fotogevşemeyi 6-nitro dopamin sağladığını kanıtlarsa, bu bilgi yeni ilaçların ve tedavi modellerinin gelişimine önayak olacak.

GİZEMLİ MADDEYİ ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Kansu Büyükafşar, “Damarlarımızın ultraviyole ışığına maruz kaldığında gevşeyebildiği uzun süre önce gösterilmiştir. Bu olaya fotogevşeme fenomeni adı veriliyor. Fotogevşemenin doğası hala gizemini koruyor. Işığa maruz kalındığında nitrik oksit (NO) adlı bir gaz mediyatörünün salındığı gösterilmiş olmasına rağmen, bu NO’nun kaynağının ne olduğu henüz belirlenemedi. Ayrıca cildimiz UV radyasyonuna maruz kaldığında, cilt damarlarımızın da NO açığa çıkardığı ve gevşeyebildiği ortaya konmuş durumda. Ancak bu NO’nun hangi hücreden ve bileşikten üretildiği ise hala bilinmiyor. Yani UV ışığına maruz kaldığında damar gevşetici işlevi olan ve NO üretebilen maddenin doğası, birkaç aday önerilmesine rağmen tam olarak ortaya konmuş değil. Bu projede bu gizemli maddeyi araştıracağız” dedi.

GÖZLEMLER VE HİPOTEZLER

Literatür incelemeleri sonucunda, 6-nitro dopamin’in vücudumuzda bazı işlevleri olan katekolamin yapısına sahip yeni bir madde olduğunu belirten Prof. Dr. Büyükafşar, “Bu maddenin, kimyasal yapısı itibarıyla ışığa maruz kaldığında damar genişlemesi yapabilen nitrik oksit adlı bileşiği üretebilme potansiyeli olduğunu düşünmekteyiz. Ancak bu maddenin (6-nitro dopamin) ışık etkisi altında damar gevşetici olduğunu ön deney yapmadan kesin olarak anlayamadık. Ön deneyler sırasında bu maddenin UV ışığı ile damarları gevşetebildiğini gördük. Bu heyecan verici bulguların ardından projemizi yazmaya karar verdik. Yaklaşık 4-5 ay süren proje toplantıları sonucunda projeyi geliştirdik ve metni tamamladık. Mart 2025’te desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK’a başvurduk ve projemizin kabul edildiğini 6 Ağustos tarihine öğrendik” şeklinde konuştu.

İNSAN FİZYOLOJİNE KATKI

Prof. Dr. Büyükafşar, projenin alana sağlayacağı katkılara da değinerek, “Ultraviyole ışığı ile oluşan damar gevşemesi (fotogevşeme), ilk kez 1955 yılında tavşanın aort damarında gösterilmiştir. Ancak bu gevşetici maddenin doğası hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Bizim projemizde bu gizemli maddelerin 6-nitro dopamin olabileceğini hipotez ediyoruz. Eğer düşündüğümüz madde, fotogevşemeden sorumlu olursa, insan fizyolojisine önemli bir katkı yapmış olacağız çünkü bu bilgiyle yeni ilaçların ve tedavi modellerinin geliştirilmesi mümkün olacak” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Büyükafşar, destekleri için Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’a ve ekibine teşekkür etti. Proje kapsamında, Yardımcı araştırmacı olarak Doç. Dr. Nalan Tiftik görev alırken, Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda 3 tıpta uzmanlık eğitimi gören asistana tez konuları verilecek.