Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bağımlılıkla Mücadele Ediyoruz. Sivil Toplumla Sağlıklı Türkiye Hedefi

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tütünle birlikte elektronik sigaralar ve “puf” adı verilen ürünlerin de sorun teşkil ettiğini belirtti. Bu tür maddelerin özellikle gençlere yönelik alışkanlıklar oluşturma riski taşıdığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Her türlü bu tür bağımlılıklar insanımıza, sağlığımıza zararlı” dedi. Sakarya Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret eden Bakan, burada yürütülen sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sakarya Şehir Hastanesi’nin inşaatının yüzde 70-80 seviyelerine geldiğini ve 2026 yılında hizmete gireceğini ifade etti.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Bakan Memişoğlu, Sakarya’daki sağlık hizmetlerini geliştirmek için çeşitli istişareler gerçekleştirdiklerini söyledi. “Bu konuları ele alıyoruz. Sakarya, sağlık hizmetleri anlamında çok önemli bir şehir. 23 yılda, Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşandı. 960 olan yatak kapasitesi 2 bin 517’e çıkmış durumda” dedi. Yeni hastaneyle birlikte bin yatak ilavesi ve depremde bile hizmet veren bir sağlık altyapısının kazandırılacağını aktaran Bakan, “Biz insanlarımızın sağlık problemlerini çözmek için çabalarımıza devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

KİLO VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE

Bakan Memişoğlu, kilo sorunu ve tütün bağımlılığıyla mücadele için çalışmalara başladıklarını ifade etti. “Özellikle aile hekimliği ve sağlıklı hayat merkezlerimizle, insanlara en yakın sağlık hizmetini sunuyoruz. Sigara ve tütün kullanan vatandaşlarımız için mahallelerde etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi. Ayrıca her bireyin sağlıklı yaşaması için eğitim vererek, sigarayı bırakmalarını teşvik ettiklerini belirtti. Sigara bırakmak isteyenlerin “171” ve “184” numaralarını arayarak destek alabileceklerini duyurdu.

ELEKTRONİK SİGARA VE PUF SORUNU

Bakan Memişoğlu, elektronik sigaralarla ilgili endişelerini dile getirerek, “Bu konuda toplum olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı olarak bu mücadeleyi başarmak istiyoruz” dedi. Sağlık hizmetlerinin tüm insanlara eşit bir şekilde sunulması gerektiğine vurgu yaparak, “Bizim için ne ırk, ne din ayrımı var. Biz tüm çocukları eşit görüyoruz” ifadelerini kullandı. Çocukların açlıktan ölmesini veya katledilmesini kabul etmeyeceklerini belirten Bakan, mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizdi.