Prof. Dr. Kılıç, Sera Denemesi Yapıyor

Prof. Dr. Gökhan Kılıç, İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki evinin bahçesine kuraklık şartlarında 4 metrekare boyutunda bir sera kurdu ve burada çilek, patlıcan, biber ve maydanoz yetiştirmeye başladı. Kılıç, “Bu işi büyüterek daha büyük seralar kurmayı planlıyorum. Çünkü ileride sıcaklık daha da artacak. Yaşam standartlarını sürdürebilmek için buna ihtiyaç var. Bence bunu herkes öğrenmeye mecbur kalacak” şeklinde konuştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi ve Risk Azaltma Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOAYRA) Müdürü olan Kılıç, günlük hava sıcaklıklarının artışının susuzluk ve gıda temininde olumsuz etkilere yol açacağının altını çizdi.

İLERİDE SUSUZLUK SORUNU ARTIYOR

Prof. Dr. Kılıç, “Şu an gıda fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyoruz ama bu sorun daha da artacak” diyerek inşaat mühendisliği alanında yapılan çalışmalarla birlikte afet merkezi projeleri geliştirdiklerini ifade etti. “Evdeki bahçemde denemek istedim. Küçük 4 metrekarelik bir sera oluşturdum. 220 kök çilek ürettim ve aşırı sıcaklıklar olmasına rağmen sağlıklı bir şekilde duruyor” dedi.

SERANIN AVANTAJLARI

Serasını büyütme planlarını anlatan Kılıç, “Kışın çileği üretmeye devam edeceğim. Bu işi git gide büyüterek daha büyük seralar kurmayı planlıyorum. Sonuçta böyle yaşam standartlarını sürdürebilmek için buna ihtiyaç var” sözlerini kullandı. Ayrıca, “Burası küçük bir sera ama bir kere küçüğünü yapınca insan büyüğüne daha çok cesaret edebiliyor. Her türlü ürünü yetiştirebilirim” şeklinde fikrini paylaştı.

OTOMASYONLA SULAMA SİSTEMİ

Prof. Dr. Kılıç, evde kullandığı bir akvaryum motorunu akıllı prize bağladığını ve cep telefonundaki uygulama ile sulama sistemine komut verebildiğini belirtti. “Günde sadece 6 dakika sulama açıyorum. Suyun yüzde 80’i vahşi sulamaya gidiyor. Tarla sulama sistemleri daha çok suyu harcıyor” diyerek su tasarrufu konusunda dikkat çekti.

ÇOCUĞU DA SERAYA YARDIM EDİYOR

Ayrıca, Prof. Dr. Kılıç’ın 8,5 yaşındaki oğlu Ege Kılıç, “Burayı babamla beraber hazırladık. İlk başta babam bu seranın temelini attıktan sonra içine fideleri ekti. Bu yaz bol çilek yedim, çok güzeldi” dedi.