Prof. Dr. Lütfü İlgar, Sınav Tavsiyeleri Verdi

SINAV SÜRECİNDE AİLELERE KRİTİK TAVSİYELER

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında tanınan Prof. Dr. Lütfü İlgar, sınav sürecindeki öğrencilere ve ailelerine hayati önerilerde bulundu. Son bir haftanın önemi üzerinde duran İlgar, kaygının kontrol altına alınabileceği ve ailelerin çocuklara yaklaşımında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sınavdan önceki bu kritik dönemin önemi hakkında konuşan Prof. Dr. İlgar, öğrencilerin bu süreyi ders tekrarlarıyla geçirmemeleri gerektiğini, bunun yerine dinlenmeye ve moral depolamaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti: “Son 1 haftayı ders çalışarak ya da konu tekrarıyla geçirmemek gerekiyor. Beyni yormak yerine zihni dinlendirmek daha faydalıdır.”

KAYGIYLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

Sınav stresini azaltmak isteyen öğrencilere seslenen İlgar, kaygının tamamen kötü bir durum olmadığını belirtti: “Orta düzeyde kaygı her zaman iyidir. Motivasyonu artırır ve başarıyı tetikler. Ancak kaygı yüksek düzeye çıkarsa nefes ve gevşeme egzersizleriyle kontrol altına alınmalıdır.” Çocukların kişilik gelişimi ve meslek seçiminde ailelerin rolü hakkında da bilgi veren İlgar, aşırı baskının uzun vadede ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti: “Çocuk kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir yol seçmeli. Aileler, kendi fikirlerini çocuklara dayatmalarının zarar verici olduğunun farkında değil. Bu durum çocuğun kendini gerçekleştirmesini engeller.”

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖNEMİ

İlgar, sınavlar dışında hayatta bireylerin karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yeteneğinin psikolojik dayanıklılığa bağlı olduğunu vurguladı. Bu özelliğin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerektiğini söyleyen İlgar, “Psikolojik dayanıklılık, herhangi bir zorluk karşısında yılmamaktır. Aileler, çocuklarının bu beceriyi kazanması için onları her konuda desteklemelidir.” şeklinde konuştu.