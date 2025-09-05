ATAMA AÇIKLAMASI

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getiriliyor.

ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, lisans eğitimini 1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlıyor. 1995’te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001’de ise doktora derecesi alıyor. 1993 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine devam eden Okur, 2016 yılında doçent unvanını, 2021 yılında ise profesör unvanını kazanıyor.

2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini sürdüren Okur, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak atanıyor. 60’tan fazla lisansüstü tez yöneten Okur, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri gibi alanlarda dersler veriyor.

AKADEMİK VE SEKTÖREL KATKILAR

Çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan Okur, ayrıca reel sektörde de etkin bir rol oynuyor. Yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetlerinde aktif olarak görev alıyor. 15’e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak yer alan Okur, 2011-2013 yılları arasında SETA’da çalışıyor ve 2019 yılından itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ile İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

KİŞİSEL YAŞAMI

2013 yılından bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdüren Okur, evli ve dört çocuk babası.