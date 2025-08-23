Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Uyarıyor

DENİZ SUYU SICAKLIĞINDA ARTIS VE KİRLİLİK

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya’da artan deniz suyu sıcaklığı ve kıyı kirliliğinin bazı organizmaların hızla çoğalmasına yol açtığını belirtiyor. “Organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu” diyor. Antalya’da deniz suyu sıcaklığında bir artış gözlemleniyor ve kıyı bölgelerindeki yoğun kirlilik durumu dikkat çekiyor. Belek, Acısu, Beşgöz Deresi, Aksu ve Kopak Çayı gibi noktalar, deniz ekosistemine önemli miktarda atık madde taşıyor. Sıcaklık ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar hızla çoğalıyor.

DENİZ EKOSİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, özellikle belirli yerleşim alanlarının içinden geçen akarsular aracılığıyla denize ulaşan atıkların büyüklüğüne vurgu yaparak, “Su sıcaklığındaki artış ve kirlilik nedeniyle bazı organizmalar deniz içinde hızla çoğaldı. Bu organizmaların çoğalması, son dönemde denize giren bazı kişilerde kaşıntı ve yanma gibi şikayetlerin artmasına neden oldu. Antalya Körfezi’nde ciddi bir deniz kirliliği yok, ancak sıcaklık ve düşük düzeydeki kirlilik bile bazı organizmaların gelişmesini kolaylaştırabiliyor. Bu da zaman zaman olumsuz etkilere yol açabiliyor” diyor.

DENİZDEN SONRA DÜŞÜNÜLMESİ GEREKENLER

AÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, oluşabilecek hastalık belirtilerine değinerek, “Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla ortaya çıkan organizmalar, vücudumuzda kızarıklık ve kaşıntı yapabilir. Nefes darlığına giden sonuçlara dahi neden olabiliyor. Kaşınma sonrasında vücutta deri bütünlüğü bozulduğu için enfeksiyon hastalıkları da gelişebilir” diyor. Ayrıca, “Hasta, önceden böyle bir öykü geçirdiyse denize hazırlıklı gitmeli. Denize girmeden dermatoloğunun verdiği ilaçları kullanması gerekiyor. Deniz öncesi ve sonrası kesinlikle duş alınmalı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen doktora başvurulmalı” şeklinde uyarıda bulunuyor.