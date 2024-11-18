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Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Vefat Etti

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ÜNLÜ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Dünyanın en tanınmış organ nakli uzmanlarından biri olan ve “Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor” unvanıyla bilinen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ağustos ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir demans tedavisi alan Kalayoğlu, İstanbul’daki evinde hayata gözlerini yumdu.

1500’DEN FAZLA NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİ

Bugüne kadar 1500’ün üzerinde organ nakli gerçekleştiren Kalayoğlu, alanındaki en iyi cerrahlar arasında yer alıyordu. Onun çalışmaları, organ nakli alanında önemli gelişmeler sağladı ve birçok hastanın hayatını kurtardı. Kalayoğlu, tıp dünyasındaki kıymetli katkılarıyla hatırlanacak.

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