Prof. Dr. Murat Balcı, Vali Sözer’i Ziyaret Etti

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI ZİYARETTE BULUNDU

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, çeşitli ziyaretler için Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret ediyor. Ziyaret, güvenlik hizmetleri, kolluk kuvvetlerinin eğitimi ve kurumlar arası iş birliği konularında fikir alışverişinin yapıldığı bir ortamda gerçekleşiyor.

GÜVENLİK HİZMETLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Polis Akademisi’nin yürüttüğü akademik ve mesleki faaliyetler detaylı olarak ele alınıyor. Vali Sözer, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Prof. Dr. Murat Balcı’ya çalışmalarında başarılar diliyor. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buluyor.

İŞ BİRLİĞİ VE EĞİTİM ÜZERİNE KONUŞULDU

Bu tür ziyaretlerin, güvenlik alanında eğitimin kalitesini artırmak açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Vali Sözer’in ziyarete ilişkin olumlu görüşleri, gelecekteki iş birliği imkanlarının kapısını aralıyor.