Prof. Dr. Murat Terzi, Geriatrik Sorunları Vurguladı

YAŞLI NÜFUSUN ARTISIYLA SAĞLIK SORUNLARI BELİRGİNLEŞİYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu döneme özgü bazı sağlık sorunlarının daha belirgin hale geldiğini ifade ediyor. “Geriatrik hastalarda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri demans, yani unutkanlık tablolarıdır. Alzheimer başta olmak üzere farklı nedenlerle unutkanlık görülebiliyor fakat her unutkanlık Alzheimer hastalığı değildir” diyor.

YAŞLANMA İLE BİRLİKTE FİZİKSEL SORUNLAR ARTIYOR

Prof. Dr. Murat Terzi, yaşlı nüfusun artmasıyla yapılan düzenlemeleri değerlendiriyor. Çevre düzenlemeleri, parklar ve sosyal alanların yaşlılara uygun hale getirilmesi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması için adımlar atıldığını belirtiyor. “Yaş ilerledikçe beyin damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları, Parkinson ve benzeri nörolojik rahatsızlıkların sıklığı da artıyor. Biz genellikle 65 yaş üzerini geriatrik dönem olarak kabul ediyoruz. Bu dönemde diyabet, hipertansiyon gibi ek risk faktörleri de tabloya ekleniyor” diyor. Türkiye’de bu kapsamda her ilde bu tür merkezlerin bulunduğunun altını çiziyor.

BİLİŞSEL FONKSİYONLAR KÖTÜLEŞEBİLİR

Geriatrik hastalıklarda en sık karşılaşılan sorunlardan birinin demans olduğunu vurguluyor. “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus, her geçen gün artıyor. İnsan ömrü uzadıkça yaşam süresi de uzuyor ve bunun doğal sonucu olarak yaş ortalaması yükseliyor” diyor. Yaşına bağlı olarak yürüme güçlüğü ve dengesizlik gibi fiziksel problemler yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Terzi, yaşlanan bireylerin düzenli nörolojik kontrol yaptırması gerektiğini belirtiyor.

MULTİDISİPLİNER YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Terzi, yaşlılık sürecindeki yaklaşımın sadece nörolojiyle sınırlı kalmadığını, multidisipliner bir bakış açısı benimsediklerini vurguluyor. “Bu çerçevede beslenme düzenlemeleri için diyetisyen desteği, fiziksel açıdan rehabilitasyon ihtiyacı varsa fizik tedavi desteği, psikolojik sorunlar için psikolog ve psikiyatri uzmanlarının katkısı önem taşıyor” diyor. Ayrıca, yaşlı bireylerin ailelerinin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Ulaşım, park, tiyatro, sinema gibi alanlarda özel düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunun altını çiziyor.