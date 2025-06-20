Prof. Dr. Murat Terzi, Yapay Zeka Eğitiyor

NÖROBİLİM ÖĞRENCİLERİ İLE YAPAY ZEKAYI EĞİTMEK

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, nörobilim lisansüstü öğrencileri ve mühendislik fakültesi ile birlikte yapay zekayı eğitme amacında olduklarını belirtiyor. Prof. Dr. Terzi, “Yapay zeka, MR veya kan testleri gibi tanı araçlarımızın yanında doktorların karar verme sürecini destekleyerek, erken ve doğru tanı konmasına olanak tanıyor. Böylece her hastanın tedavi sürecini kendi özel durumuna göre planlayabiliyoruz” şeklinde ifade ediyor.

YAPAY ZEKANIN TIPTAKİ ROLÜ

Tıp alanında yapay zeka, makine öğrenimi ve dijital teknolojilerin gelişimine önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Murat Terzi, “Son yıllarda bu alandaki çalışmalar hızla artarken, biz de OMÜ’de özellikle nörobilim ve nöroloji alanında yapay zeka uygulamaları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Amacımız, hastalıkların erken tanısını koymak ve hastalığın seyrini bireyselleştirerek, kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek” diyor. Bunun için hastaların beyin MR’ları ve omurilik MR’larının görüntü analizlerini yapıyorlar. Görüntüleme yöntemleriyle beyin damar tıkanıklığı ve multiple skleroz (MS) gibi hastalıkların teşhisinde hızlı ve doğru sonuçlar elde etmeyi hedefliyorlar.

HASTALIKLARI DAHA İYİ ANLAMAK

Hastalara uygulanan tedavi sürecine dair verdiği bilgide Prof. Dr. Terzi, “Çalışmalarımız sadece görüntüleme analizleriyle sınırlı kalmıyor. Hastaların yürüme hareketlerini detaylı şekilde inceleyerek, hangi sinir sistemlerinin etkilendiğini belirlemeye çalışıyoruz. Bu sayede hastalığın etkilediği alanları daha iyi tespit edebiliyoruz” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, hastalığın tanısı ve takibi için görüntülerin yanında biyolojik verilere, kan ve bel suyu örneklerine de önem verdiklerini ifade ediyor. Bunun yanında hastaların konuşma ve ses kayıtlarını analiz ederek nörolojik durumları hakkında ek veriler elde ettiklerini belirtiyor.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YAKLAŞIMI

Yapay zeka ile nöroloji bilimini entegre ederek, hastalık teşhisinde hızlanmayı amaçladıklarını vurgulayan Terzi, “Bu çalışmalar multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Nöroloji alanındaki uzmanlarımızın yanı sıra nörobilim bölümlerinde eğitim gören lisansüstü öğrencilerimiz ve mühendislik fakültesinden destek veren mühendis arkadaşlarımızla birlikte yakın iş birliği içinde çalışıyoruz” diyor. Amaca yönelik olarak, gelişmekte olan yapay zekayı doğru ve güvenilir bilgilerle eğitmenin, bu teknolojinin nörolojik hastalıkların tanısında doktorlara etkin destek sağlamasının hedeflendiğini aktarıyor. “Yapay zeka, MR veya kan testleri gibi tanı araçlarımızın yanında doktorların karar verme sürecini destekleyerek, erken ve doğru tanı konmasına olanak tanıyor. Böylece daha etkili, hedefe yönelik ve kişiye özel sağlık hizmetleri sunabiliyoruz” diye ekliyor.