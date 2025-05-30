Prof. Dr. Mustafa Aydın, Gençleri Koruyalım

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJ

TSSD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ne dair verdiği mesajda, “Tütün endüstrisinin sinsi stratejileri karşısında gençlerimizi korumak için topyekün mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı. Her yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kutlanan bu gün, bu yıl ‘Gençleri tütün endüstrisinin hedefinden korumak’ temasıyla, tütün endüstrisinin toplumun en savunmasız kesimi olan gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN TEHDİTLERİ

Prof. Dr. Aydın, tütün endüstrisinin uzun yıllardır değişen pazarlama stratejileriyle gençleri hedef aldığını belirtti. “Bugün tütün ürünleri, ne yazık ki yalnızca klasik sigaralardan ibaret değildir. Aromalı elektronik sigaralar, ‘daha az zararlı’ algısı oluşturulan ısıtılmış tütün cihazları ve özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan normalleştirme kampanyaları gençliğimizi büyük bir tehdit ile karşı karşıya bırakmaktadır. Tütün endüstrisi, gelecek pazarını gençlik üzerinden kurmaktadır. Bu duruma seyirci kalmamalıyız,” diyerek tütün ürünlerinin çeşitlenmesine dikkat çekti.

ELETTRONİK SİGARA KULLANIMI ARTMAKTA

Aydın, gençler arasında tütün kullanımının tehlikeli bir şekilde çeşitlendiğine vurgu yaptı. “Dünyada 13 ila 15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanmaktadır. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanım oranı her geçen yıl artıyor. Bu ürünlerin masum olmadığı, bağımlılığı tetiklediği ve uzun vadeli sağlık riskleri taşıdığı artık bilimsel olarak da net bir şekilde ortaya konmuştur,” sözleriyle gençlerin durumu hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bu ürünlere ulaşımın zorlaştırılması ve gençlerin sosyal medya gibi dijital mecralarda bu ürünlerle karşılaşmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.

DİJİTAL DÖNEMDE MÜCADELE YENİLENMELİ

Gençleri tütün endüstrisinin tuzaklarından korumanın yolu, yalnızca yasaklar değil, aynı zamanda bilinçlendirme, eğitim ve sağlıklı bir iletişim kurmaktan geçtiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Aileler çocuklarının dijital mecralarda neyle karşılaştığını bilmeli, eğitim kurumları bu konuda aktif rol almalı, denetim mekanizmaları ise özellikle elektronik sigara ve yeni nesil ürünlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesini engellemelidir” dedi. Prof. Dr. Aydın, bu konuda topyekün bir seferberliğin gerekliliğini vurgulayarak, “Tütün endüstrisi dijital çağın araçlarını kullanarak büyüyor, biz de mücadelemizi dijital dünyanın kurallarına göre yenilemek zorundayız,” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın, tütünle mücadelenin sadece bireysel bir sağlık tercihi olmadığını, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, “Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Bu hakkı, tütün endüstrisinin ekonomik çıkarlarına feda edemeyiz,” dedi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak yıllardır gençliğin ve gelecek nesillerin yanında yer aldıklarını ifade eden Aydın, tütün endüstrisinin yıkıcı etkilerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, “Geleceğimizi savunmak, gençliğimizi korumakla başlar. Tütünsüz yarınlar için bugünden harekete geçmeliyiz,” şeklinde sözlerini tamamladı.