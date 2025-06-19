Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Anısına Etkinliğe Katıldı. Çok Sayıda İsmin Yer Aldığı Programda. Genç Hukukçulara Verges’in Kitabını Önerdi. Fethi Gemuhluoğlu ile Gençlik Anılarını Paylaştı. Gazze Soykırımına Dikkat Çekti. Fethi Gemuhluoğlu, 1922’de Doğdu

PROF. DR. NABİ AVCI’YLA DOSTLUK KONUŞMALARI

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu tarafından düzenlenen “Fethi Gemuhluoğlu Anısına Dostluk Konuşmaları” programında konuşma yaptı. Hekimbaşı Av Köşkü’nde avukat Ahmet Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, kültür, sanat ve edebiyat alanlarından birçok tanınmış isim katıldı. Avcı, konuşmasına genç hukukçulara Fransız yazar Jacques Verges’nin “Savunma Saldırıyor” adlı kitabını önererek başladı. Fethi Gemuhluoğlu ile ilk tanıştığını lise birinci sınıfında olduğunu ifade eden Avcı, “Türkpetrol Vakfı’nın İstanbul’daki ofisine ziyarete gitmiştim. Yaz tatillerinde İstanbul’a geldikçe yanına gittim. Daha sonra Ankara’da üniversitede okurken Fethi Ağabey bize mektupla Ankara’ya geleceğini bildirirdi. O her Ankara’ya geldiğinde onunla Türkpetrol Vakfı binalarının orada ya da Ulus’taki Zümrüt Palas’ta görüşürdük” şeklinde konuştu.

DOSTLUK HALKALARININ DERİNLİĞİ

Avcı, Fethi Gemuhluoğlu’nun Ankara’da birçok dostluk halkası oluşturduğuna değinerek, bu halkaların her birinin farklı gündemleri olduğunu belirtti. “Hacı Bayram Veli Cami’de buluşanlarla Bulvar Palas’ta buluşanlar farklı farklı gruplardı. Gündemleri de farklı olurdu. Ben o dönem küçüklüğümden istifade ederek birkaç farklı halkaya dahil olabiliyordum” dedi. Ayrıca, o dönemler yapılan sohbetlerde katılımcılar arasında yalnızca kendisiyle konuşuyormuş hissi uyandıracak bir atmosferin oluştuğunu vurguladı. “Sadece söyledikleriyle değil, neyi, nasıl, kime, neden söylediğini de hisseder, ondan hisse çıkarırdınız” ifadesiyle sohbetlerin derinliğine dikkat çekti.

GAZZE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Avcı, Gazze’de yaşanan soykırıma dair bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtirken, “Her Buber’e açık mektup” çalışmasındaki Martin Buber’in kimliği hakkında bilgi verdi. Martin Buber’in, ilk Siyonistlerden biri olduğunu ifade eden Avcı, “Dindar varoluşçuluğun temsilcilerinden biri olarak tanınır. Buber’in kitaplarını okudum. 1930’larda Filistin’e Yahudi göçleri başlayınca Kudüs’e yerleşmiş, fakat Siyonizmin kongrelerinden birinde onlardan ayrılmıştır. Filistin’de münhasıran devlet kurmaya karşı çıkmış ve bir parti kurmuştur” sözleriyle Buber’in duruşunu açıkladı.

İLGİ ÇEKEN ANEKDOTLAR

Etkinlikte Avcı, ünlü İsrailli mizah yazarı Efraim Kişon’un “Hasta ile profesörün konuşması” hikayesini de dinleyicilere aktardı. Hikayede hasta, profesöre derdini anlatırken “Ben eskiden gurbette yaşayan mazbut bir adamdım. Ancak buraya geldiğimden beri bazı haller oldu” diyerek içsel çatışmasını dile getiriyor. Profesör de “Yok yok, böyle bir 40 sene daha yaşarsın” diyerek esprili bir yanıt veriyor.

FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN MİRASI

Program, Fethi Gemuhluoğlu’nun oğlu Ali Gemuhluoğlu’nun, babasının 1955’te yaptığı Dostluk Üzerine konuşmasının yapay zeka podcastini dinletmesiyle sona erdi. Fethi Gemuhluoğlu, 1922’de Kadıköy Göztepe’de doğdu. Almanya’da iki yıl serbest gazeteci olarak çalıştıktan sonra, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı’nda özel kalem müdürlüğü yaptı. 1966-1970 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği görevini üstlendi. Sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve tarihi meselelere kadar birçok konuda yazılar yazan Gemuhluoğlu, 5 Ekim 1977’de yaşamını yitirdi.