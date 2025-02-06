Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara Deprem Uyarısı

KRİTİK UYARILAR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde önemli uyarılarda bulunuyor. Görür, “Bütün veriler Marmara Denizi’nde 7’den büyük bir depremin yaklaştığını gösteriyor” ifadeleriyle büyük bir felaketin önlenmesi amacıyla acil tedbirler alınması gerektiğinin altını çiziyor.

EN YAKIN TEHLİKE VE BÖLGELER

Prof. Dr. Naci Görür, NTV’ye verdiği değerlendirmelerde “En yakın tehlike nerede?” sorusuna şu şekilde yanıt veriyor: “Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer… Yani Bingöl Karlıova aynı zamanda Tunceli yöresi ve Erzincan’ın doğu kesimleri depremin ön görüldüğü alanlardan biridir. Bu fay, en son 1790’larda deprem üretti. 250 yılda bir deprem üretiyor ve şu anda bu süre dolmuş durumda. 2030’lara kadar burada bir deprem meydana gelmesi bekleniyor. Bu gerçekleştiğinde Erzincan, Bingöl ve Pülümür gibi bölgeler zarar görebilir.”

İKİNCİ OLARAK TEDBİRLERİN GEREKLİLİĞİ

Görür, Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasında da dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade ediyor. “Burada 1866-1860 civarında bir deprem olmuş. Bu bölge hâlâ kırılmadı. Ayrıca Arap levhası son büyük depremlerde 10 metreye yakın savrulma ile kuzeye doğru hareket etti. Doğu Anadolu fayı kırıldı. Ancak Bitlis Zagros kenet kuşağı, deprem üretemedi. Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Hakkari bölgelerinde sıkışmalar meydana geldi. Bu durum, depremin öne çekilmiş olabileceğini gösteriyor. Eğer depreme aday bir yer düşünürsek burayı göz ardı etmemeliyiz” diyor.

MARMARA’DA DEPREM OLAĞANLIĞI

Görür, “Bütün veriler Marmara’da 7’den büyük deprem olacağını gösteriyor, bu işin şakası yok” şeklinde kesin bir ifadede bulunuyor. 99’dan itibaren yapılan araştırmalar sonucunda, ABD’li bilim insanları Marmara’da 7’den büyük bir depremin olma olasılığını önce yüzde 64, ardından geçen yıl revize ederek yüzde 47 olarak ortaya koydu. Bu, 30 yıl içerisinde bu bölgede deprem olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Görür, “Bu bölgeyi derhal depreme hazırlamamız lazım” diyor.