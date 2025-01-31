Prof. Dr. Naci Görür’ün Deprem Enerjisi Açıklamaları

DEPREMLERİN ENERJİSİ VE ETKİSİ

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin, 5 milyon ton dinamitin patlamasına eşdeğer bir enerji ürettiğini söyledi. Görür, bir bölgede meydana gelen depremin ardından belirli bir süre içinde aynı yerde ve benzer büyüklükte bir depremin yeniden olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR’IN DEPREME DAYANIKLI YAPILABİLİRLİĞİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği panelde, Görür, Diyarbakır’ı depreme dayanıklı bir şehir haline getirmenin mümkün olduğunu ifade etti. “Deprem bizim kaderimiz değil. Bilim ve teknoloji ile Diyarbakır’ı depreme dirençli hale getirmek mümkün” diyen Görür, 6 Şubat depreminin Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana geldiğini, ancak asıl tehditin Bitlis-Zagros fayı hattından geleceğini vurguladı.

DEPREMLERİN TEKRARI VE GELECEK TEHDİT

Görür, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler, tam 5 milyon ton dinamitin patlamasına eşdeğer” dedi. Bu durumun, yüzlerce atom bombası büyüklüğünde bir enerji açığa çıkardığını belirtti. Depremlerin yer bilimlerindeki kuralı hakkında, “Bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur” şeklinde konuşarak bu gerçeğin matematik gibi kesin olduğunu ifade etti.