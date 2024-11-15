Prof. Dr. Naci Görür’ün Uyarısı: Deprem Potansiyeli Var

DEPREM UYARILARI DEVAM EDİYOR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den Türkiye’nin deprem haritasıyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son dakika deprem duyurusuyla Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken olumsuz bir durumun tespit edilmediği belirtildi. Ancak Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin Malatya Fayı’na stres yüklediğini belirterek önemli bir uyarıda bulundu. Malatya Fayı’nın yavaş bir fay olduğunu ifade eden Görür, bu fayın yeterince bilinmediğini kaydetti. Görür, “Büyük deprem üretme potansiyeli var” uyarısını yaptı. Deprem uzmanının açıklaması şöyle:

MALETYA FAYI ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

“Gövdeli-Doğanşehir/Malatya’da 4.9 deprem; Çardak ile Malatya faylarının kesim bölgesinde ve Malatya Fay Zonu’na daha yakın, Malatya Fayı yavaş bir fay. Yeterince bilinmiyor ve çalışılıyor. Büyük deprem üretme potansiyeli var. Maraş depremlerinden etkilenip stres yüklendiği kesin.”

MALATYA FAYI HAKKINDAKİ BİLGİLER

Malatya Fayı’yla ilgili bilgiler de dikkat çekiyor. Bu fay son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı olarak incelendi. Malatya Fayı’nda yürütülen çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya’yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor,” ifadelerini kullandı. Sözbilir, “Malatya Fayı’nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı’nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor,” dedi.