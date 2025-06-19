Prof. Dr. Orhan Yıldız, Kene Hakkında Uyardı

KENE VAKALARI HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, kene vakalarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. “En büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir” diyen Yıldız, bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Kayseri’de havaların ısınması ile birlikte artan kene vakalarının, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti. Yıldız, piknik veya dış mekân ziyaretleri sonrası çocukların saçlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

KONTROL EDİLMESİ GEREKEN BÖLGELER

Kene, deriyi delip kan damarına ulaşabileceği her yerde tutunabileceğinden, Yıldız, “Bizim önerimiz, özellikle çocuklarda, piknik gibi açık alan ziyaretlerinde dönüşte, bütün vücudunun mutlaka soyularak bakılması” dedi. Kontrol edilmesi gereken alanları da sıralayan Yıldız, “Unutulan yerlerin başında saçlı deri, koltuk altı, kasık ve sırt bölgeleri geliyor. Tek tek bu bölgelere bakılması gerekiyor” şeklinde açıkladı. Kene saptandığı takdirde bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Kene tarafından virüs bulaşma olasılığına da dikkat çeken Yıldız, “Kene ısırığı ile KKKA elbette bulaşmaktadır. Ama asıl bulaşma, keneyi çıkarırken oluşuyor” dedi. Bazı insanların ateş tutarak keneyi çıkarmaya çalıştığını ifade eden Yıldız, bu durumun riskli olduğunu belirtti. “Elle tutup çekme en çok yapılan hata. El ile çıkarmayı önermiyoruz” diyen Yıldız, eldiven giyilmesi veya bezle tutulması gerektiğini vurguladı. “Çıkarma işleminin kendimizin yapmaması daha sağlıklıdır. Bir sağlık kuruluşuna başvurulup yapılmalıdır” diyerek, çıkarma işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken hususların altını çizdi.