Prof. Dr. Orhan Yıldız Kene Uyarısı Yaptı

ERÜ’DEN UYARI

Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Yıldız, kene vakalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “En büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir. Bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir” diyen Yıldız, özellikle havaların ısınmasıyla Kayseri’de yaşanan kene vakalarına dikkat çekti. Bu vakaların 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtirken, kene ısırığı sonrası gerekli önlemleri alınmanın önemini vurguladı.

Etkili Kontrol Yöntemleri

Profesör Yıldız, piknik ve açık alan ziyaretleri sonrasında özellikle çocukların saçlarını kontrol etmenin gerekliliğini ifade etti. “Kenenin kolayca deriyi delip, kan damarına ulaşabileceği her yerde kene tutabilir” diyen Yıldız, şöyle devam etti: “Bütün saçlı derinin, özellikle çocuklarda, piknik gibi açık alan ziyaretlerinde dönüşte mutlaka soyularak kontrol edilmesi gerekiyor. Unutulan yerlerin başında ilk olarak saçlı deri ardından koltuk altı, kasık ve sırt bölgesi geliyor. Bu bölgelere tek tek bakılması çok önemli.”

Kene Çıkarma Yöntemleri

Kene ısırığının virüs bulaştırabileceğini belirten Orhan Yıldız, “Kene ısırığı ile KKKA elbette bulaşmaktadır. Ama asıl bulaşma keneyi çıkarırken olmaktadır” açıklamasında bulundu. Kene çıkarma sırasında yaşanan hatalara dikkat çeken Yıldız, “Kene canlıdır; ateşi hissettiği an bırakacaktır. Ama ateş tuttuğunuz an kusabilir. Mide içeriği sizin vücudunuza bulaşmayacaksa bile bu kusma ile size bulaşabilir. Elle tutup çekme en çok yapılan hata” dedi. O nedenle eldiven giyilmesi ya da bez gibi bir cisim kullanılması gerektiğini söyleyen Yıldız, keneyi elle çıkarmanın en sağlıklı seçenek olmadığını belirtti. Çıkarma işleminin profesyonel bir sağlık kuruluşunda yapılmasını gerektiğini vurguladı.