Prof. Dr. Özkaya: “Alerji Ve Kovid-19 Belirtileri Karışıyor”

ALERJİ VE COVID-19 BELİRTİLERİ KARIŞIYOR

Samsun – Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Mayıs ayının artan sıcaklıklar ve çevresel etkilerle birlikte hem alerjik hem de viral hastalıkların yaygınlık kazandığını ifade ediyor. Özellikle alerjik astım ve rinit gibi rahatsızlıkların belirtilerinin covid-19 gibi viral enfeksiyonlarla karışabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Özkaya, “Havaların ısınması ile birlikte insan hareketliliği artıyor. Bu da viral enfeksiyonların yayılımını hızlandırıyor. Aynı zamanda alerjenlerin etkisiyle hastalarda nefes darlığı, öksürük, burun akıntısı gibi semptomlar görülüyor. Kovid-19’un da benzer belirtiler göstermesi, tanı konulmasını zorlaştırabiliyor” diyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HASTALIKLARI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Özkaya, küresel iklim değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, özellikle bahar aylarında alerjik ve viral hastalıklarda büyük artış yaşandığını anlatıyor. Mevsimlerin sürelerinin kısalmasıyla ilkbaharın artık yalnızca Mayıs ayıyla sınırlı kaldığını belirten Özkaya, “Mayıs ayına artık tek başına ilkbahar ayı diyebiliriz. Mayıs ayında havaların ısınmaya başlaması ile alerjik astım ve alerjik rinit başta olmak üzere hem alerjik hastalıklar hem de insan hareketliliğinin artması ile viral hastalıklar zirve yapacağını biliyoruz. Mevsimlerin ve iklimlerin hızlı karışması, çevresel değişikliklerden etkilenen hastalıkların da birbirine karışmasına neden oluyor” ifadesini kullanıyor.

HASTALIK BELİRTİLERİNDEKİ KARIŞIM

Belirti benzerliğine dikkat çeken Özkaya, “Alerjik rinit ve alerjik astım başta olmak üzere, havaların ısınması ile çiçek ve ağaç polenleri birden havaya karışacak. Sonuç olarak artmış, geçmeyen, uzun süren öksürük, burun ve boğaz rahatsızlıkları ile astım benzeri zatürre ve bronşit vakaları göreceğiz. Hastalarımız, uzamış öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin alerjik mi yoksa viral bir hastalık mı olduğunu anlayamıyor” diyor. Prof. Dr. Özkaya, okulların açık olması ve havaların ısınmasıyla çocukların polen dolu dış ortamda daha çok hareket etmeleri sonucunda hem alerjik şikayetler hem de çeşitli viral hastalıklara maruz kalacaklarını belirtiyor.

Okullarda öğretmenler ve velilerin dikkatli olmalarını öneren Özkaya, “Öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken her hastanın mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına görünmesi gerekiyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.