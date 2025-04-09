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Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu Kimdir?

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu hakkında bilgi edinmek isteyenlerin ilgisi artıyor. Üniversitelere yapılan rektör atamalarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, yeni belirlenen rektörlerin kim oldukları gündemde.

ÖZTÜRK EMİROĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’nun kimliği, insanlar tarafından merak ediliyor. Ardahan Üniversitesi’nin yeni rektörü olarak görevine başlayan Emiroğlu, akademik kariyeri ile dikkat çekiyor.

ÖZTÜRK EMİROĞLU KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Emiroğlu’nun yaşı ve memleketi gibi bilgiler de araştırma konuları arasında yer alıyor. Bu bilgiler, Ardahan Üniversitesi’ne yeni bir yön verecek olan rektörün tanınması açısından önem taşıyor.

ÖNEMLİ

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Prof. Dr. Musa Genççelep Hakkari Rektörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda Hakkari Üniversitesi'ne yeni rektör olarak Prof. Dr. Musa Genççelep atandı. Prof. Genççelep'in yaşamı ve akademik geçmişi merak ediliyor.
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Prof. Dr. Turgay Uzun Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

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