Prof. Dr. Pehlivanoğlu’ndan Ekonomi Değerlendirmeleri

Kocaeli Üniversitesi’nden Ekonomi Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Faiz politikaları, borsa dalgalanmaları, altın ve gümüş piyasalarındaki gelişmeler ile yatırımcıların güveni hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz hamleleri üzerine odaklanan Pehlivanoğlu, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik noktalar konusunda uyarılar yaptı.

Hareketli Ekonomik Durumun Yansımaları

Sunucu Abdurrahman Yazıcı, Pehlivanoğlu’na Merkez Bankası’nın ardından temposu artan tedbirler hakkında sorular yöneltti. Ekonomik dalgalanmaların ardından Merkez Bankası’nın olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, alınan önlemleri belirtti. Bu önlemler arasında, gecelik faiz artışı ile politika faizinin artırılabileceğine dair bir sinyalin yer aldığı kaydedildi.

Piyasa Müdahaleleri ve Yatırımcı Güveni

Pehlivanoğlu, “Merkez Bankası, bankalar arası faiz oranlarını yükselterek piyasalara müdahale etti” dedi. Özellikle siyasi gelişmelerin ardından Türkiye’nin risk primlerinin (CDS) arttığını vurguladı. Yatırımcı güveninin sağlanabilmesi için hukuki öngörülebilirlik ve siyasi istikrarın önemli olduğunu belirtti. Gecelik faizin artması, resmi faizin hemen artacağı anlamına gelmediğini öne süren Pehlivanoğlu, “Gecelik faizin artırılması, resmi faiz artırımı sinyali olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.