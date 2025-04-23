Prof. Dr. Ruettinger, Yeni Yöntemleri Anlattı

PROF. DR. RUETTINGER’DEN YENİ KANSER TEDAVİSİ AÇIKLAMALARI

Cerrahi onkoloji ve tümör immünolojisi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Dominik Ruettinger, Berlin’de düzenlenen uluslararası basın toplantısında Demirören Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Ruettinger, agresif prostat kanseri vakalarında umut vadeden ‘hedefe yönelik alfa terapisinin’, kemiğe sıçramış kanser hücresinin çekirdeğine kadar ulaşarak DNA’sına geri dönülmez hasar verdiğini, bu sayede sağlıklı dokuya zarar vermeden hedefi 12’den vurabildiğini söyledi. Ayrıca yapay zekanın kanser tedavilerinde önemli bir oyun değiştirici olduğunu vurguladı: “Sadece bir tomografi taramasını inceleyerek artık belirli mutasyonlar için test edilmesi gereken hastaları belirleyebiliyoruz.”

KANŞER TEDAVİLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Ludwig Maximillians Münih Üniversitesi’nde tümör immünolojisi alanında araştırmalar yapan Prof. Dr. Ruettinger, kanser tedavilerinde umut veren yeni yöntemler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilen ‘Bayer Pharma Media Day 2025’ toplantısında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ruettinger, onkolojide yeni stratejinin ‘hassas ilaç geliştirme’ olduğunu belirtti. Bilim dünyasının kanser hastaları için ‘daha nazik ilaçlar’ üzerinde çalıştığını belirtti.

HEDEF YÖNELİK ALFA TERAPİSİ

Prof. Dr. Ruettinger, hedefe yönelik alfa terapinin, radyasyon tedavisinin ilaç şeklinde verilebilmesi anlamına geldiğini ve bu terapinin özellikle agresif prostat kanseri olgularında etkili olduğunu söyledi. Alfa terapinin, tümörden kaynaklı kalsiyum kaybının olduğu yeri bularak gerçekleştirdiğini ve sağlıklı dokuya minimum düzeyde zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca sigara dışı akciğer kanseri konusunda da erken dönem çalışmaların sürdüğünü belirtti.

DOKUYA ZARAR VERMEYEN YENİ YAKLAŞIMLAR

Onkoloji alanında son dört yıldır Bayer Global Onkoloji Araştırma ve Erken Geliştirme Bölümü Başkanı olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ruettinger, “Tümör hücrelerini hedeflemek ve etkili bir şekilde öldürmek için yenilikçi yollar arıyoruz. Hedefimiz hastalar tarafından iyi tolere edilen etkili tedaviler geliştirmek.” dedi. Genç hastaların tedavi süreçlerinde yaşanabilecek dirence karşı etkili ve iyi tolere edilen tedavilere sahip olmanın önemine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA İLE KANSER TEDAVİSİNDE YENİ UMUTLAR

Prof. Dr. Ruettinger, yapay zekanın kanser tedavilerinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bayer’de yapay zekayı içermeyen tek bir ilaç geliştirme programımız yok. Karmaşık verileri analiz etmek için yapay zeka tabanlı yaklaşımlara büyük ölçüde güveniyoruz.” dedi. Özellikle BT tarama görüntülerinden belirli mutasyonların tahmin edilebilmesi uygulamasının önemine değindi ve bunun pratik bir fayda sağladığını dile getirdi.