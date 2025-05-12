Prof. Dr. Semih Giray, İnme Önlenebilir

İNME VAKALARI VE ÖNEMİ

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişinin inme geçirdiğini belirtiyor. Buna ek olarak, inme vakalarının yüzde 80’inin önlenebileceğini ifade ediyor. “Avrupa İnme Farkındalık Günü” dolayısıyla yapılan açıklamada, inmenin beynin bir bölümündeki ani kan akışı kesilmesi veya azalması sonucunda gerçekleştiği kaydediliyor. Beyne yeterli oksijen ulaşamadığında, beyin hücrelerinin hızla zarar gördüğüne ve gereken müdahale yapılmadığında kalıcı engellilik ve ölüm riskinin ortaya çıktığı aktarılıyor.

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

Giray, Türkiye’de her yıl inme geçiren kişilerin önemli bir bölümünün kalıcı engellilikler yaşadığını vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre inme, dünyada en yaygın ikinci ölüm sebebi ve en yaygın birinci kalıcı engellilik nedeni olarak öne çıkıyor. Ancak, inme vakalarının yüzde 80’inin önlenebildiği vurgulanıyor. Giray, bu yıl 13 Mayıs’ta kutlanan Avrupa İnme Farkındalık Günü’nün, inme konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki eşitsizliklere dikkat çekmek adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER

Giray, inmenin en sık görülen belirtileri arasında yüz kayması, kolda güçsüzlük ve konuşmada bozulmanın bulunduğunu hatırlatıyor. Bu belirtiler geliştiğinde, hemen 112’nin aranarak acil inme tedavisinin sağlandığı en yakın merkeze hastanın götürülmesi gerektiğini belirtiyor. “Pıhtı eritici tedavi verilebilen veya girişim uygulanabilen hastaların diğer inme hastalarına göre engellilik ve başkalarına bağımlı yaşama riski ciddi oranda azalır. Tedaviye inme başlangıcından sonraki ilk 4,5 saat içinde başlanmalıdır,” diyor. Ayrıca ne kadar erken müdahale edilirse, tıkalı beyin damarının açılma şansının o kadar artacağına da dikkat çekiyor.

TOPLUMSAL BİLİNÇ VE MÜCADELE

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği olarak çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirten Giray, toplumun her kesimini bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini kaydediyor.