Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Marmara Depremi Açıklaması

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’da muhtemel deprem senaryolarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir depremin tetiklenmesi için gerekli olan stres birikimini taşımadığını ifade etti. Ayrıca, diğer faylarla ilgili de bilgiler veren Üşümezsoy, büyük bir depremin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

ADALARI ETKİLEYEN GÜÇSÜZ FAY

Üşümezsoy, “Yalova–Çınarcık–Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti” şeklinde değerlendirmede bulundu. Marmara Bölgesi’nde büyük depremlerle ilgili gerçek riskin, Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif fayda olduğunu belirten Üşümezsoy, bu segmentin son dönemlerde kırıldığını ve “Kırılan fay yeniden kırılmaz” ifadesiyle durumu netleştirdi.

BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Üşümezsoy, Marmara’da büyük bir deprem riski oluşturan başka bir hat kalmadığını söyleyerek, “İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok” dedi. Ayrıca, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı öne sürülen fayın “ölü fay” olduğunu da sözlerine ekledi. Silivri–Büyükçekmece arasındaki fayın ise, bölgedeki tek küçük segman olduğunu ve kırıldığını belirtti.