Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Hakkında Bilgiler

ŞENER ÜŞÜMEZOY’UN YAŞI VE KÖKENİ

“Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kaç yaşında, nereli?” sorusu, internet kullanıcıları arasında sıkça gündeme geliyor. Jeoloji alanındaki uzmanlığı ve akademik geçmişi ile dikkat çeken Üşümezsoy, televizyon programlarındaki açıklamalarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Şener Üşümezsoy kimdir peki? İşte yanıtlar…

EĞİTİMİ VE AKADEMİK KARIYERİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiş, Kırım Tatarı kökenli bir ailenin ferdidir. 2025 yılı itibarıyla 75 yaşında olacak. Eğitim hayatına Pertevniyal Lisesi’nde başlayarak, 1969 yılında mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış ve uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Almanya’da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir.

DEPREM BİLİMLERİNDEKİ ETKİSİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, özellikle 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi sonrası yaptığı öngörülerle tanınmıştır. Deprem bilimleri alanında önemli araştırmalara imza atmış ve halkı deprem hakkında doğru bilgilendirme amacıyla “İstanbul Depremi”, “Vatandaş için Deprem Rehberi” ve “17 Ağustos Sonrası Marmara’da Deprem Riski” gibi eserler yazmıştır.

DİĞER ÇALIŞMALARI

Akademik kariyerinin yanı sıra, ekonomi, tarih ve strateji konularında siyasal ve ideolojik incelemeler yapmış, bu alanlarda birçok kitap yayımlamıştır. 2012 yılında TV8’de yayınlanan ve Kenya’da gerçekleştirilen “Trophy Türk” yarışmasına, 2013 yılında ise Show TV’nin “Ben Buradan Atlarım” yarışmasına katılmıştır.