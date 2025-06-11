Prof. Dr. Şevki Sözen, Ünlü Adli Tıpçı

ŞEVKİ SÖZEN’İN KİŞİSEL YAŞAMI

Türkiye’de adli tıp denildiğinde akla gelen önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Şevki Sözen, televizyon ekranlarından tanınan ve güven veren duruşuyla dikkat çeken bir bilim insanıdır. Şevki Sözen, 38 yıl önce eşi Nur Sözen ile hayatını birleştirmiştir. Nur Sözen, mesleği iç mimar olan bir kadındır ve çiftin üç çocuğu bulunmaktadır.

EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Şevki Sözen, 1963 yılında doğmuştur. Eğitim hayatına Ataköy İlköğretim Okulu ile başlamış, ardından Saint Benoit Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nda, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi almış ve Rutgers Üniversitesi’nde eğitimine devam etmiştir. Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü unvanlarını da edinmiştir.

KARİYER YOLCULUĞU

1987 yılından itibaren asistanlık yapmaya başlayan Prof. Dr. Şevki Sözen, 1990 ve 1991 yıllarında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı’nda askerlik görevini ifa etmiştir. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde adli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profesörü olarak görev almıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini gerçekleştirmiştir. Günümüzde hala İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

DİL YETENEĞİ VE SOSYAL ETKİNLİKLERİ

Evli olan Prof. Dr. Şevki Sözen, çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatroya olan ilgisiyle de tanınmakta ve ayrıca aile içi şiddet, cinsel saldırılar ve çocuk istismarı konularında danışmanlık yapmaktadır. Bu çabalarıyla sosyal konulara da duyarlılığını göstermektedir.