Prof. Dr. Seyitoğlu’dan Deprem Uyarısı: Hayati Risk!

DEPREM SONRASI ARTÇI DEPREMLERİN DURUMU VE GÖRÜŞLER

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seyitoğlu, “Beni korkutan durum şu: Gelecekte Manisa, Salihli ve Alaşehir civarında bir depremin olması” dedi. Bunun yanı sıra, Kuzey Anadolu Fayının güney kolunun da tetiklenme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.

SINDIRGI’DA DEVAM EDEN ARTÇILAR

10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen depremin ardından bölgenin sürekli artçı sarsıntılar yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Seyitoğlu, bu durumun bilimsel olarak da ilgi çekici olduğunu aktardı. Artçı dağılımlarının beklenenden farklı bir şekilde güneyde meydana geldiğini vurgulayarak, “Sındırgı’daki deprem ve artçılar bilimsel olarak da çok ilginç” ifadesini kullandı. Bu fenomenin nasıl açıklanabileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

AÇIKLAMAYA MUHTAÇ DURUMLAR

Prof. Dr. Seyitoğlu, “Artçı depremler yavaş yavaş güneye göç etmeye başladı” diye belirtti. Yaşanan bu durumun, bölgedeki düşük açılı bir sismik zon olabileceğine işaret ettiğini söyledi ve bunun, Salihli, Manisa ve Alaşehir’deki ana fay ile bağlantı kurabileceğini aktardı. Geçmişte meydana gelen, Gediz, Alaşehir ve Demirci depremleri arasındaki zamanlamaların dikkat çekici olduğunu belirterek, yine benzer bir döngü yaşanabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

TARİHİ KENT VE DEPREM BAĞLANTISI

Gelecekte olası bir deprem hakkında konuşan Prof. Dr. Seyitoğlu, “Manisa, Salihli ve Alaşehir’in teyakkuzda olması gerekiyor” dedi. 1969 Alaşehir depremine referansla, bu bölgenin tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldığını vurguladı. Özellikle Salihli’deki antik şehir Sardes’in tarihte büyük bir deprem nedeniyle yıkıldığını hatırlatarak, bunun tekrar yaşanma potansiyelinin bulunmasından endişe ettiğini söyledi.

KUZEY ANADOLU FAYI’NIN GÜNEY KOLU RİSKİ

Son olarak, Kuzey Anadolu Fayının güney kolunun tetiklenme olasılığının bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Seyitoğlu, Ege adalarına uzanan bu fay hattının, yakınlığı nedeniyle sarsıntıların tetiklenmesinde etkili olabileceğini ifade etti. Akhisar’daki depremin etkilerini de değerlendiren Seyitoğlu, “Birinci tehlike buradaki Alaşehir grabeninin güneyinde bulunan normal fayların harekete geçme olasılığı” diye sözlerini tamamladı.