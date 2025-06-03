Prof. Dr. Sözbilir, Marmaris Fay Zonu

DEPREMİN ETKİLERİ VE MEVCUT RİSKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğündeki depremin etkilerini değerlendirdi. Sözbilir, bu depremin Marmaris Fay Zonu’na komşu karadaki fayları tetikleyebileceğini ifade etti. “Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir,” diye belirtti.

DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz’de sabah saat 02.17’de 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmaris’in 10,43 kilometre açığında ve 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin ‘Pliny-Strabo’ olarak bilinen yapının batı sınırında meydana geldiğine dikkat çekti.

GÜNCELLEME VE RİSK ANALİZİ

Prof. Dr. Sözbilir, “Bu depremin Marmaris Fay Zonu’na komşu karadaki fayları tetikleyebileceği öngörülüyor,” dedi. Bu bağlamda, denizaltı sismik tehlike kaynaklarının daha iyi tanınması gerektiğini vurguladı. “Can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerin düzeyini doğru tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı’na aktarılması önem arz etmektedir,” şeklinde ifade etti.