Prof. Dr. T. Başerer Ölü Bulundu

PROF. DR. TAHİRE BAŞERER’İN TRAJİK HAKKINDA

Şişli’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, evinde ölü bulundu. Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir binada saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Başerer’e ulaşamayan avukatı, yaşamış olduğu daireye gitti.

OLAYIN SEBEBİ VE DAKİKALAR

Avukat, daire kapısını açan kimseyi bulamayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı açan ekipler, Prof. Dr. Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Başerer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne sevk edildi.