Prof. Dr. T. Özlü Uyardı; İshal Tehlikeli

YAZ AYLARINDA İSHALE DİKKAT

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında artan ishal vakalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle bebekler, çocuklar ve yaşlı hastalarda ishalin sıvı kaybına bağlı olarak hayati risklere yol açabileceğini vurguladı. “Risk grubundakilerin hastaneye ve hekime başvurmaları gerek. Diğer kişiler içinse ishal olunduğunda bol sıvı alınması önemlidir” dedi.

SEYAHATLERDE İSHALE DİKKAT

Prof. Dr. Özlü, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz ishallerinin görülebileceğine dikkat çekti. Yaz mevsiminde ve seyahat dönemlerinde ishalin daha sık karşılaşıldığını belirtti. “Yaz mevsiminde ishaller sık rastladığımız bir durum. Özellikle seyahat sırasında ishal durumuna daha sık rastlıyoruz. Çeşitli nedenleri var. Yeme içme alışkanlığı kişiye göre değişiyor” ifadelerini kullandı. Seyahat esnasında beslenme alışkanlıklarının bozulmasının mide-bağırsak sistemini olumsuz etkilediğini söyledi. İshallerin bir kısmının beslenme, bir kısmının ise virüsler ve bakterilere bağlı oluştuğuna dikkat çekti.

İSHAL DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

İshalin belirtilerine ve sıvı alımının önemine vurgu yapan Özlü, “Vücutta halsizlik, kırgınlık, ateş, kas ağrıları, baş ve karın ağrısı yapabilir. Özellikle bebeklerde, çocuklarda ve yaşlı hastalarda bu durum hayati risklere neden olabiliyor. Diğer kişiler için bol sıvı alınması önemlidir. Sadece sıvı alınması yeterli değil. Mineral kaybı da oluyor. Doğal maden sodası dediğimiz mineralli su tüketilmesini öneriyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, ishal durumlarında lifli ve yağlı gıdaların tüketilmemesi gerektiği, 24-48 saatlik bir ishal diyeti oluşturulmasını önerdi.

AÇIKTA SATILAN GIDALARA DİKKAT

Prof. Dr. Özlü, ishalin nedenlerine de dikkat çekerek, “İshale neden olan virüsler, bakteriler ve parazitler açıkta satılan gıdalar ile bulaşıyor. Salata barlar, pişirilmemiş gıdalar, süt ve süt ürünleri, dondurmalar ve pastanedeki pastalar, hijyene dikkat edilmediğinde risk oluşturuyor” dedi. Yaz ishallerinin, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan hastalar için ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.