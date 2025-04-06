Prof. Dr. Tevfik Özlü Uyardı: “Polen Alerjisine Dikkat” “Bu Mevsimde Polen Alerjilerinde Artış Görülüyor. Açık Hava Ve Yeşil Alanlardan Uzak Durulmalı.”

POLEN ALERJİSİ MEVSİMİ BAŞLADI

Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde polen alerjisi şikayetlerinde artış gözleniyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bu mevsimde özellikle mevsimsel alerji dediğimiz polen alerjilerinde belirgin bir artış görüyoruz” ifadelerini kullanıyor.

ALERJİK REAKSİYONLAR VE BELİRTİLER

Polen alerjisi olan hastaların genellikle hapşırma, burun akıntısı, geniz akıntısı, gözlerde sulanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlerle doktora başvurduğunu belirten Özlü, astımı olanlarda nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi semptomların da görülebildiğini vurguluyor.

TEDAVİ VE KORUNMA ÖNERİLERİ

Prof. Dr. Özlü, mevcut tedavilerle alerjinin kontrol altına alınabildiğini belirterek şu uyarılarda bulunuyor:

“Polen alerjisi olan hastalarımızın açık havada olmamalarını, çok çiçekli, yeşillik alanlarda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle rüzgarlı havalarda ve sabah saatlerinde dışarı çıkmamaları önemli.”

ALERJİYİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Yeşil alanlarda vakit geçirmenin alerji semptomlarını artırabileceğine dikkat çeken Özlü, “Bağ, bahçe, park gibi çiçekli alanlarda bulunmak polen alerjisini tetikleyebiliyor. Ayrıca mevsimsel değişikliklerle birlikte havadaki nem oranının değişmesi de ev tozu akarlarının artmasına neden olabiliyor” açıklamasını yapıyor.