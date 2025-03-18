Prof. Dr. Ülger’den Türkiye ve AB Değerlendirmesi

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, sunucu Abdurrahman Yazıcı’nın konuğu olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri, küresel güç dengeleri ve Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde yoğunlaştı. Ülger, Türkiye’nin Avrupa içindeki itibarının artacağını belirtti ve AB’nin Türkiye’ye karşı önyargılı bir tutum sergilediğini vurguladı.

AVRUPA’DAKİ DEĞİŞİMLER

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Rusya’nın saldırgan politikalarını ele alarak, Ukrayna’da ateşkes sağlanarak bir tampon bölge oluşturulabileceğini dile getirdi. Avrupa’daki siyasi dengelerin değiştiğine dikkat çeken Ülger, Türkiye’nin bu ortamda Avrupa’daki konumunun güçleneceğini söyledi. Ayrıca, Batı ittifakı içindeki çelişkilerin gün yüzüne çıktığını belirten Ülger, Türkiye’nin stratejik öneminin giderek arttığını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİ

Avrupa Birliği’nin genişleme politikalarına değinen Ülger, yeni üye kabul süreçlerinin oy birliği ile gerçekleştiğine ve Türkiye’nin aday ülke statüsünü koruduğuna dikkat çekti. Ancak müzakerelerin fiilen tıkandığını vurguladı. Ülger, AB’nin uzun yıllardır Türkiye’ye karşı süregelen bir önyargısı olduğunu söyledi ve “Avrupa’da stratejik perspektifle bakanlar Türkiye’nin potansiyelinin farkındalar. Türkiye’nin AB’ye katılımı, fetret devri yaşayan Avrupa’yı yeniden dinamizm noktasına taşıyabilir” şeklinde konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRMESİ

Ülger, Türkiye’nin müzakere sürecinde kapsamlı reformlar yaptığını ama AB’nin bu reformları yeterince dikkate almadığını belirtti. Türkiye’nin dış ticaretinin Avrupa ile olan payının yüzde 50 seviyesinde olduğunu aktardı. Rusya’nın dış politika yaklaşımını eleştiren Ülger, “Rusya dağılma sendromu ile hareket ediyor ve saldırgan bir tutum içinde” dedi. Ukrayna savaşını değerlendirirken, savaşın ilerleyen süreçte bir ateşkesle sonuçlanacağını ve çatışmaların dondurulması için bir tampon bölge oluşturulacağını öngördüğünü ifade etti. ABD’nin de bu süreçte Avrupalı müttefiklerinden daha fazla katkı beklediğine dikkat çeken Ülger, Trump döneminde Rusya’ya karşı Ukrayna’ya desteğin artırılacağını da dile getirdi.