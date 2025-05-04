Prof. Dr. Ülger, Türkiye’nin Stratejik Pozisyonunu Vurguladı

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Güney Asya’nın çatışma dinamikleri ve Orta Asya’daki büyük güçlerin rekabeti üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bu bölgelerdeki stratejik konumunu vurguladı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ TARİHSEL ÇATIŞMALAR

Hindistan ile Pakistan arasındaki süregelen tarihsel çatışmaların yeniden gündeme geldiğini ifade eden Prof. Dr. Ülger, Türkiye’nin bu süreçte doğrudan sahada yer almayacağını, ancak diplomatik düzeyde Pakistan’ın yanında olacağını belirtti. “Türkiye müdahil olarak bu çatışmada Pakistan lehine sahada devreye girmez ama diplomatik olarak Pakistan’a güçlü destek verecek” sözleriyle Türkiye’nin tutumunu açıkladı.

ORTA ASYA’DA GÜÇ DENGELERİ

Ülger, Orta Asya’daki mevcut dengeleri değerlendirerek, bu bölgenin şu an büyük güçler arasında adeta bir denge sahası haline geldiğini dile getirdi. “Orta Asya şu an itibariyle büyük güçler arasında bir tampon bölge” diyen Ülger, Türkiye’nin bu alandaki etkisini artırma çabalarının sürdüğünü fakat Rusya ile olası bir çatışmadan kaçınmak için dikkatli adımlar attığını vurguladı; “Türkiye Orta Asya’da Rusya ile mukadder olan çatışmayı engellemek için biraz frene bastı.”

Prof. Dr. Ülger, Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya sağladığı 12 milyar dolarlık kaynakların, Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkileri güçlendirme potansiyeli taşıdığını söyledi. “AB’nin Orta Asya’ya sağladığı 12 milyar dolarlık kaynak, Türkiye ile Türk dünyasının yakınlaşmasına imkan hazırlayacak” diyerek, Türkiye’nin bu bölgede mevcut fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına Türkiye’nin hazırlıksız yakalandığını hatırlatarak, tarihsel stratejik eksikliklere dikkat çekti.