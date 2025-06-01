Prof. Dr. Üzüm Tiroidin Önemi Vurguladı

PROF. DR. AYŞE KUBAT ÜZÜM’ÜN AÇIKLAMALARI

Haberler.com ekranlarında görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, tiroid bezinin insan vücuduna olan etkilerini ve bölgesel farklılıklarını açıkladı. Üzüm, sağlık sorunlarıyla ilgili erken tanı ve farkındalığın önemini vurgulayarak, “Bu durum birçok ciddi sağlık sorununu önleyebiliyor” dedi. Tiroid bezinin önemini anlatan Üzüm, “Tiroid, yaşam enerjimizi sağlayan bir organdır” ifadesiyle, hormon dengesinin tüm metabolik süreçlere etkisini belirtti.

TIROİD HASTALIKLARININ SIKLIĞI VE BÖLGESİ

Türkiye’de tiroid hastalıklarının yaygın bir şekilde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Üzüm, “Türkiye’de tiroid hastalıklarının görülme sıklığı çok fazla” şeklinde konuştu. Ayrıca, bölgesel dağılımı ele alarak, “Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde tiroid hastalıkları daha sık görülüyor” dedi. Hastaların genellikle kilo alımı, unutkanlık ve halsizlik gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduklarını belirtti. Tiroid bezinin az çalışmasının hafıza sorunlarına yol açabileceğini de vurguladı.

YAŞLI BİREYLERDE ETKİLERİ

Prof. Dr. Üzüm, özellikle yaşlı bireylerde tiroid hastalığının etkilerinin çok daha ciddi olabileceğine dikkat çekti. “Tiroid hastalığı yaşlılarda demansın hızlanmasına neden olabiliyor” ifadesindeki gibi, tiroid fonksiyonlarının düzenli olarak kontrol edilmesinin önemini vurguladı. Bu durumun yalnızca fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda mental sağlığı da tehdit ettiğini sözlerine ekledi.