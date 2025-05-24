Prof. Dr. Yılmaz’a Önemli Üyelik Verildi

AVRUPA BİLİMLER AKADEMİSİ ÜYELİĞİ

1988 yılında faaliyete geçen Avrupa Bilimler Akademisi (Academia Europaea), bilim, sanat ve beşeri bilimler alanlarında önemli başarılar elde eden akademisyenleri üyeliğe kabul ediyor. Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji ve sinirbilim (neuroscience) konularındaki katkıları dolayısıyla bu seçkin akademik kurumun üyeliğine seçildi. Türkiye’nin çeşitli alanlarından 28 üyesi bulunan Avrupa Bilimler Akademisi, 2025 yılında ülkemizden üyeliğe kabul ettiği tek bilim insanı olarak Prof. Dr. Yılmaz’ı kaydetti. Yılmaz’ın bu üyeliği, yalnızca kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası bilim ortamındaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yılmaz, bu alanda Türkiye’den üyeliğe seçilen az sayıda bilim insanından biri olarak dikkat çekiyor.

REKTÖR YILMAZ’IN BAŞARILARI

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Mayıs 2025’te üyeliğe kabul edildiğinde, bir yıl önce Mayıs ayında Uluslararası Fizyolojik Bilimler Birliği (IUPS) Akademisi’ne de üye olmuştu. Yılmaz, duygularını şu şekilde ifade etti: “Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmiş olmaktan şahsım, üniversitem ve ülkem adına gururluyum. Bu üyelik, ülkemizin bilimsel üretkenliğinin Avrupa düzeyinde takdir edilmesinden dolayı büyük bir anlam taşıyor. Genç araştırmacılarımıza da ilham olmasını diliyorum.”

PROF. DR. BAYRAM YILMAZ’IN GÖREVLERİ VE EĞİTİMİ

Rektör Yılmaz, doktorasını 1997 yılında Glasgow Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde tamamladı. Nöroendokrinoloji, üreme endokrinolojisi, endokrin bozucular ve nörobilim konularında araştırmalar gerçekleştiren Yılmaz, geçmişte FEPS (Federation of European Physiological Societies) Genel Sekreterliği, TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Kurucu Genel Sekreterliği, TÜSEB Başkan vekilliği, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde Müdürlük, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı gibi birçok önemli görevi yürüttü. Çevre ve insan sağlığı üzerine yaptığı araştırmalarla, Dünya Sağlık Örgütü’nün New York’taki referans araştırma merkezinde danışma kurulu üyeliği görevini üstlendi.

ULUSLARARASI YAYINLARI VE REKTÖRLÜK GÖREVİ

Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 165 makalesi ve 9 kitapta bölüm yazarlığı bulunuyor. Yaptığı tez danışmanlığıyla, toplam 45 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık asistanı, günümüzde Türkiye, Avrupa ve ABD’nin önde gelen kurumlarında genç bilim insanları olarak çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevine 26 Temmuz 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararnamesi ile atanmıştır.