Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu Vefat Etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde büyük bir kayıp yaşandı.

BOZDAĞLIOĞLU’NUN HASTALIK SÜRECİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, bir süre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Bozdağlıoğlu’nun durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Bozdağlıoğlu, hayata veda etti.

VEFAT HABERİ VE TÖREN DÜZENİ

Bozdağlıoğlu’nun vefatı, hem öğrencileri hem de meslektaşları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar ADÜ’de görev yapan ve fakülte bünyesinde bölüm başkanlığı ile dekan vekilliği görevlerini yürüten Bozdağlıoğlu için bir anma töreni düzenlenecek. Tören, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.00’da Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu’nda gerçekleştirilecek.