Prof. Dr. Zaur Mükerrem Vefat Etti

VEFAT HABERİ

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin emekli öğretim üyesi, usta belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Adıgüzel bir mesaj yayınladı. “Üniversitemizin kıymetli hocası, usta belgesel yönetmeni Prof. Zaur Mükerrem’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız,” diye belirtti.

Fakülte DEKANINDAN AÇIKLAMA

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç da bir mesajla üzüntüsünü dile getirdi. “Fakültemize büyük katkılar sunmuş, sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Zaur Mükerrem’i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız,” ifadesinde bulundu.

CENAZE TÖRENİ

Prof. Dr. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii’nde kılınacak cenaze namazında Mükerrem’in cenazesi Asri Mezarlık’ta defnedilecek.