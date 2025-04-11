Prof. Dr. Zekeriya Akman Göreve Başladı

REKTÖRLÜK DEVRİ TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman, düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı. Törende, 9 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile üniversite rektörlüğüne atanan Akman, görevini Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’dan devraldı.

GÖREV SÜRESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Rektörlük makamında yapılan törende, Karacoşkun görev süresi boyunca üniversitenin fiziki ve akademik gelişimi adına gösterdiği çabaları aktardı. Bu süreçte desteğine ihtiyaç duyduğu rektör yardımcıları ile akademik ve idari personeline teşekkür eden Karacoşkun, Prof. Dr. Akman’ın başarılı projelere imza atacağından şüphe duymadığını ifade etti.

Yeni rektör Prof. Dr. Zekeriya Akman, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek sözlerine başladı. Akman, üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel alanlarda daha ileriye taşınması için çaba göstereceklerini, ayrıca şehir ve üniversite iş birliğini güçlendirerek sosyal ve kültürel hayatta da öncü bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Tören, çiçek takdimiyle sona erdi.