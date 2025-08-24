Prof. Şener Üşümezsoy, Küçük Sarsıntılar Doğaldır Dedi

DEPREMLERİN DOĞAL SEYRİ

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’daki deprem sonrası meydana gelen artçı sarsıntılarla ilgili açıklama yaptı. “Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez.” diyen Üşümezsoy, bu durumu halkla paylaştı. Geçtiğimiz dönemlerde 6.1 büyüklüğündeki depremin vurduğu Balıkesir, ardışık depremlerle tekrar sarsıldı. Son olarak, bölgede 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem daha kaydedildi. Bu sarsıntılar, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

JEOPARK VE Büyük DEPREM POTANSİYELİ

Peş peşe gelen depremler, bölgedeki dikkatleri yeniden üzerine çekti. Habertürk canlı yayınına katılan Prof. Üşümezsoy, depremler sonrası ilk değerlendirmesini yaptı. Üşümezsoy, “Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.” dedi. Ayrıca, küçük depremlerin birkaç kilometre uzunluğunda fay kırılmalarına neden olduğunu belirten Üşümezsoy, “Büyük depremler ise onlarca kilometrelik fay parçalarını harekete geçiriyor.” ifadesini kullandı. Sındırgı depreminde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını vurgulayan Üşümezsoy, bunun da artçı sarsıntıların devam etmesine yol açtığını açıkladı.