Diyanet’ten Şengör hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Profesör Doktor Celal Şengör’ün katıldığı programda sarf ettiği sözler sonrası suç duyurusunda bulundu.

Şengör hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şengör’ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Şengör, katıldığı programda şunları söylemişti: “Hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bizim bugün İbrahimi, dinler dediğimiz işte Musevilik. Hristiyanlık arkasından İslam yani Musevilik’e bakıyorsun Musa peygamber diyorlar, o adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim.”