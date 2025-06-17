Profesyonel Portföy Yönetiminde Zamanlama Önemlidir

ZAMANLAMA VE PROFESYONEL YATIRIM

Profesyonel portföy yönetimi dünyasında zamanlama büyük bir öneme sahip. ARK Invest’in Circle hisselerindeki ilk satış işlemi, deneyimli yatırımcıların volatil kripto piyasalarında nasıl kazanç elde edebileceğinin etkileyici bir örneğini sunuyor. Cathie Wood’un yönetimindeki ARK Invest, pazartesi günü Circle’dan 342.658 hisse satarak 51,7 milyon dolar değerinde bir işlem gerçekleştirdi. Bu satış, Circle’ın New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) 5 Haziran’da işlem görmeye başlamasından yalnızca 11 gün sonra yapıldı.

BÜYÜK YATIRIM VE KÂR ALMA

ARK’ın Circle yatırımı ilk işlem gününde oldukça büyüktü. Fon, toplamda 4,49 milyon Circle hissesi satın alarak 373,4 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyordu. Kâr alma işlemine rağmen Circle, ARK’ın en büyük holdinglerinden biri olma konumunu sürdürüyor. ARK Innovation ETF (ARKK), 5,6 milyar dolar yönetim altındaki varlıklarıyla ARK’ın en büyük fonu konumunda bulunuyor. Bu ETF, toplam varlıklarının yüzde 6,6’sını 387,7 milyon dolarlık Circle pozisyonuna ayırmış durumda.

CIRCLE HİSSELERİNİN PERFORMANSI

Circle hisselerinin gösterdiği performans oldukça dikkat çekici oldu. Hisse, 69 dolardan işlem görmeye başlamışken, TradingView verilerine göre 16 Haziran’da 164 doları aşarak önemli bir yükseliş sergiledi. Hisse lansmanından bu yana yaklaşık yüzde 118 değer kazanarak dün 151 dolardan kapandı. ARK’ın araştırma uzmanları, 9 Haziran’da Circle’ın halka arzının başarısının, stablecoinlerin kripto endüstrisine yönelik kamu algısında bir dönüşüm sağladığını vurguladıklarını ifade ediyor.