program büyük ilgi çekiyor!

BÜYÜK İLGİ UYANDIRAN SORULAR

Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında derin bir ilgi yaratıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, bir yandan da soruların doğru yanıtlarını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi seviyelerine göre çözmeye çalışıyor. Yarışmada “Peki, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun hangi adda bir eseri vardır?” sorusu, dikkat çeken sorulardan biri oldu.

EFSANEVİ YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller kazandıran efsanevi yarışma, atv’de izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu mücadelede, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı tam 5 Milyon TL’nin sahibi olabiliyor. Yarışmada her soru, katılımcıyı bir sonraki seviyeye taşırken önemli barajları aşmayı da gerektiriyor.

İlk baraj 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ ile geçiliyor. Son soru olan 13. soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL’yi kazanıyor. Yarışmacı bir soruda takıldığında, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Aynı zamanda, yarışmacı istediği anda çekilme kararı alabilir ve o ana kadar doğru yanıtladığı son sorunun ödülünü kazanıyor. Bu eşsiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, hem bilgi hem de stratejiyi bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz deneyimler yaşatıyor!