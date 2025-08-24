Programda İlginç Karakterler Üzerine Tartışıldı

MAGAZİNDE DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

Programın başlarında dikkat çeken açıklamalar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Hakan Solaker, “Ben arıza severim, ben manyak severim” ifadesi üzerine magazin dünyasındaki sıra dışı karakterlerin öne çıkışını tartıştı. Sanatçıların yalnızca yetenekle değil, aynı zamanda karakterleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Solaker, “İyi oyuncu olmak yetmez, sanatçının da bir duruşu olmalı” diyerek sahne insanlarının bu yönünün önemine dikkat çekti. Organize edilen etkinliklerde bu nedenle tercih edilen isimlerin özenle seçildiği belirtildi.

ESRA ÜZERİNDEN TARTIŞMALAR VE YORUMLAR

Programın ilerleyen dakikalarında Esra üzerinden yapılan tartışmalar dikkat çekti. “Küfür var, küfür var; Esra da Bülent Ersoy gibi yapıyor” şeklindeki ifadeler öne çıktı. Ayrıca Esra’nın dizilerde kendine yer bulmakta diğerlerinden daha şanslı olduğu belirtildi. “Esra kendini ödül kazananlarla kantara koydu” yorumu da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Kalaycıoğlu ve Solaker, magazin dünyasında öne çıkan isimlerin tavırlarını ele alırken, “Bugün nasıl yapıyorlarsa yarın da aynı şekilde devam edecekler” diyerek ünlülerin sahne ve ekran alışkanlıklarının değişmeyeceği mesajını verdiler.