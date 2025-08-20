Proje, Gaziantep ve çevresine fayda sağlar

GAZİANTEP’İN KALKINMA STRATEJİLERİ

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konukoğlu, bu projenin yalnızca Gaziantep’i değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm şehirleri kapsayan bir kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı. Projenin, tarihi önemdeki Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. 2011’den bu yana süregelen çalışmalara dikkat çeken Konukoğlu, “Bu projeyi 14 yıldır sabırla gündemde tutuyoruz. Meclis’te pek çok kez ele aldık. Projenin hayata geçmesini heyecanla bekliyoruz” diye belirtti.

Konukoğlu, projenin tamamlanmasıyla Gaziantep’in yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Hakkari, Erzurum, Tunceli, Şanlıurfa gibi şehirlerin Akdeniz’e erişim sürelerinin kısalacağını ve lojistik maliyetlerin ciddi oranda düşeceğini ifade etti. Gaziantep’ten Mersin’e olan mesafenin yaklaşık 200 km, İskenderun’a ise 70-80 km kadar kısalacağını, bunun da zaman, maliyet ve çevresel etkiler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

REKABETİ ARTIRACAK, KALİTEYİ YÜKSELTECEK

Gaziantep’in sanayisi açısından önemli bir durumu olduğunu belirten Konukoğlu, bölgenin yıllık ortalama 10 milyar dolar ihracat ve 6-7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini açıkladı. “Denize erişim ne kadar kısa olursa o kadar kritik. Sadece Gaziantep değil; bölgedeki tüm kentler bu koridordan faydalanacak. Bu da rekabeti ateşleyecek. Daha hızlı, daha kaliteli hizmet demek” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN İPEK YOLU’NA KATKI SAĞLAYACAK

Konukoğlu, projenin sadece kısa vadeli ulaşım kolaylığı sağlamadığını, orta ve uzun vadede Suriye’nin yeniden yapılanmasına ve bölgenin Asya-Avrupa ticaret koridorlarına entegrasyonuna katkı sağlayacak bir altyapı oluşturacağını belirtti. “Hatay bile Belen yokuşunu aşmadan, daha hızlı erişim sağlayacak. Proje hem bölge hem de ülke düzeyinde oyun değiştirici etkilere sahip” dedi.

300 KM’Yİ 80 KM’YE DÜŞÜRECEK PLAN

Bu projeyle kreasyon ağında yaklaşık 26 kilometrelik bağlantı yolları, 23,5 kilometrelik demiryolu ile birlikte 2’si bağlantı yolu, 1’i demiryolu için toplam 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 giriş-çıkış gişesi ve 5 menfez yapılması hedefleniyor. Bu sayede 300 kilometrelik Gaziantep-Mersin yolu 80 kilometreye düşecek.

YURT DIŞI FİNANSMANIN ROLÜ

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi’nin iki yıl önce gerçekleştirilmiş ihalesi, 44 milyar TL ile en düşük teklifi sunan Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda proje için 1,55 milyar Euro tutarında dış finansman temin edildi. Projenin finansmanı ile ilgili anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Société Générale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Ayrıca bu finansmana İsveç ve İtalya’nın ihracat kredi kuruluşları EKN ve SACE ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi gibi çeşitli uluslararası bankalar katıldı.